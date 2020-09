Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200908-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( RD ) (ots)

Am 01.09.2020 gegen 20.00 Uhr kam es in der Straße Rickerter Weg II in Büdelsdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 40 jährige Fußgänger war mit seinen Hunden im Feldweg Rickerter Weg II aus Richtung Kleingartenanlage "Ruhwinkel" in Richtung der Straße " An der Rauhstedt " unterwegs. In Höhe der Kleingartenanlage parkten mehrere Fahrzeuge. Der Spaziergänger hörte von hinten Fahrzeuggeräusche und wollte gerade nach rechts an den Feldwegrand gehen, als er plötzlich von einem PKW erfasst wurde. Der Fußgänger stürzte aufgrund des Zusammenstoßes auf die Kühlerhaube des PKW und anschließend nach rechts auf den Feldweg. Der PKW fuhr noch ca. 10 Meter, landete dann links in einem Gebüsch und fuhr danach zügig weiter Richtung der Straße An der Rauhstedt. Er fuhr ohne weiter anzuhalten schließlich Richtung Rickert davon. Der 40 jährige Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem flüchtenden PKW dürfte es sich um einen PKW Audi A 4 Kombi handeln, vermutlich in der Farbe Silber, Baujahr dürfte ca. 2009 sein. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch nach Hinweisgebern zu dem flüchtenden PKW Audi. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

