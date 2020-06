Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (12.06.2020) ist ein 62 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer war auf dem Radweg in der Mettinger Straße in Richtung Untertürkheim unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Citroen eines 47-Jährigen kam. Derzeit ist noch unklar, wie es zu der Kollision kam. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sanitäter, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

