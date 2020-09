Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200907-1-pdnms Verkehrsunfall auf der A7 Höhe Bordesholm, Vollsperrung Richtung Hamburg

Bordesholm (ots)

Am 07.09.2020 um 12.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Hamburg, Höhe AS Bordesholm. Ein 55 jähriger VW Bus T 4 Fahrer wollte einen dänischen PKW mit Wohnanhänger überholen und touchierte hierbei den Wohnanhänger. Der Wohnanhänger fiel auf die Seite und versperrte die gesamte Fahrbahn Richtung Süden. Sowohl der 55 jähriger VW Bus Fahrer wie auch der 72 jährige dänische PKW Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die BAB 7 wurde in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Warder voll gesperrt, der Verkehr wird ab AS Warder derzeit abgeleitet, die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle laufen derzeit.

