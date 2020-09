Polizeidirektion Neumünster

Geschädigte nach Verkehrsunfall in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Mittwoch, den 02.09.2020, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich im Grönsfurther Weg in Fockbek ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Mercedes - Benz ist dabei über eine Fahrbahnverschwenkung gefahren. Gesucht wird ein älteres Ehepaar, welches, laut Zeugen, bei dem Vorfall gefährdet worden sein soll. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660.

