Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200903-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Altenholz gesucht

Altenholz ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am 02.09.2020 zwischen 15.20 Uhr und 15.28 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW im Kreisverkehr Altenholz Erdbeerfeld/L 254. Ein 12 jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg aus Richtung Friedrichsort kommend. Als der Junge die Straße Erdbeerfeld im Kreisverkehr überqueren wollte, wurde er von einem silbernen PKW erfasst und stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Schrammen zu. Der ca. 50 jährige PKW Fahrer fragte den 12 jährigen Geschädigten kurz, ob alles ok sei. Dies bejahte der Junge, danach fuhr der PKW Fahrer weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizeistation in Altenholz sucht jetzt den Fahrer des silbernen PKW's und nach weiteren Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Altenholz unter der Rufnummer 0431-22000100.

