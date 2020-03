Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hauptstraße

Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Coesfeld (ots)

Werkzeuge, ein Laptop sowie Arbeitsmaterialien erbeuteten bislang unbekannte Täter bei dem Aufbruch eines Firmenwagens in Havixbeck. In der Nacht zum Donnerstag war der blaue Sprinter auf der Hauptstraße auf einem Parkstreifen abgestellt. Durch eine Manipulation am Schloß der Hecktür gelangten sie Täter in das Fahrzeug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell