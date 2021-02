Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.02.2021- Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zusammenstoß beim Ausparken; Schaden 1000 Euro

Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen gegen 10.50 Uhr beim Ausparken von seinem Grundstück in der Bismarckstraße in einem Schneehaufen steckengeblieben. Als der Mann weiterhin Gas gab, um sich daraus zu befreien prallte er rückwärts gegen das geparkte Auto einer 40-Jährigen aus Sontra. An den beiden Autos entstand jeweils ein Schaden von 500 Euro.

18-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt; Schaden 3200 Euro

Ein Schaden von insgesamt 3200 Euro entstand in Eschwege am Dienstagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr, als ein 18-jähriger Autofahrer aus Osterode im Harz von der Hubertusstraße nach rechts in die Langemarckstraße einbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar das Auto eines bevorrechtigten 47-Jährigen aus Eschwege, der aus Richtung Bundespolizei kommend in Richtung Gartenstraße unterwegs war. Am Auto des Verursachers entstand dabei ein Schaden von 2000 Euro, der andere Pkw wurde mit 1200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ermitteln wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße L 3147 in Höhe des Segelflugplatzes ein Schild des Segelflugvereins beschädigt hat. Demnach muss der unbekannte Verursacher aus Richtung Hopfelde kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei dann gegen das besagte Schild geprallt sein. Anschließend hat der Verursacher die Flucht ergriffen. Der genaue Schaden ist noch nicht beziffert. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell