Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Um 07:26 Uhr befuhr heute Morgen ein 26-Jähriger aus Düsseldorf mit einem Sprinter die Kirchstraße in Witzenhausen. Witterungsbedingt rutschte er mit dem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von 750 EUR entstand.

Ein 29-Jähriger aus Bad Wünnenberg befuhr mit einem Lkw die Ludwigsteinstraße in Witzenhausen-Unterrieden in Richtung der B 27. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Sportplatz" blieb er mit dem Fahrzeug stecken und blockierte dadurch die komplette Fahrbahn. Nach einigen Stunden gelang es dem Fahrer heute Vormittag, um 10:20 Uhr, mit dem Lkw über den Gehweg wieder loszufahren. Dabei kollidierte der Lkw jedoch mit einem geparkten VW Passat. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Ein 20-Jähriger aus Eschwege befuhr gestern Nachmittag, um 14:54 Uhr, die Lessingstraße in Eschwege. Dabei kam er mit dem rechten Vorderrad seines Pkws in einen Schneehaufen und schleuderte daraufhin gegen eine Straßenlaterne. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege befuhr gestern Nachmittag, um 17:08 Uhr, die Bartholomäusstraße in Eschwege. An der Einmündung zur Gartenstraße hielt der Fahrer an. Infolge des Schnees auf der Fahrbahn, rutschte der Pkw beim Anfahren gegen ein geparktes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

