Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Um 04:45 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau mit einem Rehbock, der die K 24 zwischen Grandenborn und Röhrda überquerte. Das Tier wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1500 EUR.

Mit einem Hasen kollidierte gestern Abend, um 20:40 Uhr, ein 26-jähriger Eschweger, der mit seinem Pkw auf der L 3244 unterwegs war. Zwischen Niederdünzebach und Aue kam es zum Zusammenstoß, den der Hase nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 600 EUR.

4000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich bereits am 09.02.21, um 02:05 Uhr, in der Gemarkung von Waldkappel ereignet hat. Ein 20-Jähriger aus Waldkappel war zu dieser Zeit zwischen Waldkappel und Friemen unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Reh kam, das dabei tödlich verletzt wurde.

Unfall beim Einordnen

Ein 57-Jähriger aus Lutter hielt zunächst mit einem VW Bus in der Neustadt in Eschwege an. Als er sich wieder in den fließenden Verkehr einordnen wollten und anfuhr, bemerkte der Fahrer einen sich von hinten nähernden Pkw, der von einem 41-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Daraufhin bremste der 57-Jährige ab, geriet auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte seitlich mit dem nun vorfahrenden Pkw. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Unfall beim Einfahren

Um 15:07 Uhr beabsichtiget gestern Nachmittag ein 51-Jähriger aus Waldkappel mit einem VW Transporter von einem Grundstück in die Straße "Am Sportplatz" in Waldkappel einzufahren. Dabei übersah der 51-Jährige den dort fahrenden Pkw, der von einem 25-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Sachschaden: 3200 EUR.

Unfall beim Vorbeifahren

In der Straße "Vor der Lehmkuhle" in Witzenhausen-Wendershausen touchierte beim Vorbeifahren mit einem Klein-Lkw ein 30-Jähriger aus Kassel einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich am 10.02.21, um 10:46 Uhr.

Ins Schleudern geraten

Um 20:10 Uhr befuhr gestern Abend eine 50-Jährige aus Witzenhausen die Stubenstraße in Witzenhausen. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet sie mit ihrem Auto im Bereich des "Zollamtplatzes" ins Schleudern und touchierte mit der linke Fahrzeugfront einen Kettenpfosten, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

