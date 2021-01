Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beim Rangieren gegen Schutzplanke gefahren

WolfsteinWolfstein (ots)

Rückwärts ist eine 62-Jährige PKW-Fahrerin am Dienstagnachmittag gegen eine Schutzplanke gefahren. An ihrem Wagen und der Planke entstanden Sachschäden. Der Unfall ereignetete sich auf der L 384 zwischen Hefersweiler und Wolfstein. In einer scharfen Kurve waren sich ein Linienbus und ein größerer LKW im Gegenverkehr begegnet. Der Busfahrer rangierte mit seinem Omnibus zur Seite, damit die Fahrzeuge einander passieren konnten. Um dies zu ermöglichen fuhr auch die 62-Jährige, mit ihrem Wagen hinter dem Bus, rückwärts. Der 51-jährige Fahrer des Linienfahrzeuges sah, dass die Frau sich die Schäden an ihrem PKW und der Schutzplanke anschaute. Da sie aber nicht zu ihm kam und ihn ansprach, fuhr er nach dem Passieren des LKW weiter. Die Polizei ermittelte seine Personalien und vernahm ihn zu dem Unfallgeschehen. In diesem Fall wäre es sinnvoll gewesen, wenn er seinerseits den Kontakt zu der Frau gesucht hätte, bevor er sich von der Unfallstelle entfernte. |pilek-AH

