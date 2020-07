Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Führerschein beschlagnahmt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 241 zwischen Northeim und Höckelheim, Mittwoch, 08.07.2020, 14:30 Uhr,

Northeim (Gro)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am 08.07.2020 gegen 14:30 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 23-jähriger Moringer mit seinem Pkw VW trotz Gegenverkehr auf der B 241 zwischen Northeim und Höckelheim in Fahrtrichtung Moringen einen 38-jährigen Northeimer überholen, der die B 241 in gleicher Richtung mit seinem Pkw Renault befuhr. Aus Richtung Höckelheim kam ein 60-jähriger Northeimer mit einem Pkw Mazda entgegen. Die Führer des Mazda und des Renault kamen von der Fahrbahn ab und kollidierten jeweils mit einem Straßenbaum. Sie wurden beide leicht verletzt. Der Führer des VW kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Er musste durch die eingesetzte Feuerwehr Northeim aus seinem Fahrzeug schwer verletzt befreit werden. Alle Beteiligte wurden mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Neben der Northeimer Polizei waren Unfallexperten der Polizei Einbeck vor Ort, um mit einer speziellen Kamera das Unfallgeschehen zu dokumentieren. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Göttingen wurde der Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers beschlagnahmt, ein Strafverfahren u.a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden der drei beteiligten Fahrzeuge zzgl. der beschädigten Straßenbäume / Flurschaden am betroffenen Feld wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war bis ca. 17.15 Uhr gesperrt.

