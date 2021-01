Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Möglicher Verkehrsunfall

Am Dienstag meldete sich eine Autofahrerin bei der Polizei und gab an um die Mittagszeit in Altenglan unterwegs gewesen zu sein. Nach der Rückkehr stellte sie fest dass ihr Außenspiegel beschädigt war und sie hielt es für möglich eventuell ein anderes Fahrzeug beschädigt zu haben.Sollte jemand einen frischen Schaden auf Höhe eines Außenspiegels feststellen, kann er sich jederzeit an die PI Kusel, 06381-919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de wenden. |pikus

