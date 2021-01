Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wem gehört Kettensäge?

Offenbach-HundheimOffenbach-Hundheim (ots)

Eine Kettensäge ist am Montagmittag im Gebüsch zwischen Offenbach-Hundheim und Wiesweiler gefunden worden. Die Fundstelle befindet sich am Feldwirtschaftsweg hinter dem neuen Altenheim. Bisher konnte die Polizei die Fundsache keinem Diebstahl zuordnen. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Lauterecken erbeten an die Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

