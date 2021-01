Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei beanstandet Corona-Verstöße konsequent

WolfsteinWolfstein (ots)

Am Sonntagnachmittag ist der Streife eine Personengruppe am Rathausplatz negativ aufgefallen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die fünf Frauen und ein Mann keine Mund-Nasen-Bedeckung dabeihatten. An der dortigen Bushaltestelle hätten sie diese tragen müssen, auch wenn sie den Mindestabstand eingehalten hätten. Zudem waren sie aus drei unterschiedlichen engeren Lebensbereichen. Eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach der Corona-Verordnung geht der zuständigen Kreisverwaltung zu. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell