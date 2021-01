Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl oder Maßnahme des Umweltschutzes?

Becherbach/PfalzBecherbach/Pfalz (ots)

Vom Fenster aus hat ein Zeuge am Sonntagmittag zugesehen, wie ein 39-jähriger Mann ein Stromaggregat entwenden will. Er verständigte die Polizei und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife auf. Der Eigentümer hält sich in seiner Freizeit immer wieder in der Hütte auf dem abgelegenen großen Garten mit angrenzendem Waldgrundstück in der Nähe des Sportplatzes auf. Der mutmaßliche Dieb gab an, mit seiner Familie und dem Hund, einen Spaziergang gemacht zu haben. Sie hätten hierbei im Bachlauf im Wald den Stromgenerator gesehen. Er lag mit Blättern bedeckt, umgekippt im Wasser. Sie gingen von einer illegalen Abfallentsorgung aus und wollten das Teil lediglich bergen. Die Polizei bemüht sich um die Abklärung der Sachlage. |pilek-AH

