POL-PDKL: Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen

Polizeidirektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen

B420 zwischen Kusel und Konken

Am Samstag, 02. Januar 2020 um 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B420 zwischen Kusel und Konken.

Beim Verlassen der BAB 62 in Richtung Konken übersah die PKW-Lenkerin beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten PKW des Geschädigten, welcher auf der B420 in Richtung Kusel unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle Insassen wurden hierbei leicht verletzt und anschließend vorsorglich im Krankenhaus Kusel gecheckt. Noch am gleichen Tag konnten glücklicherweise alle entlassen werden. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehren Kusel und Konken, dem ADAC-Rettungshubschrauber, der MP / Polizei kam auch ein Abschleppfahrzeug zum Einsatz. Die B420 musste im Bereich der Auffahrt zur BAB 62 für die Dauer des Rettungseinsatzes voll gesperrt werden. |pikus

