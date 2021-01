Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Rollladen

DunzweilerDunzweiler (ots)

Um den Jahreswechsel, in der Zeit zwischen 23:50 Uhr und 02:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Dunzweiler zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus. Hier wurde ein Rollladen durch eine Metallkugel beschädigt. Zeugenbefragungen ergaben, dass in der genannten Zeit laute Knallgeräusche wahrgenommen wurden, welche jedoch nicht von Feuerwerkskörpern stammten. Der Ursprung dieser Geräusche kam aus Richtung Buchringstraße. Das "Geschoß" konnte sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Polizei Schönenberg-Kübelberg sucht Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen bezüglich des Ereignisses machen konnten. Hinweise bitte telefonisch an 06373-822-0 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de. |pikus

