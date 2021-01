POL-PDKL: Polizei zeigt Präsenz - Jahreswechsel verlief weitgehend ruhig

Polizeidirektion Kaiserslautern

Auch für die Polizei ist die diesjährige Silvesternacht wegen den behördlichen Einschränkungen eine besondere. Für viele Menschen war in der Vergangenheit zum Jahreswechsel geselliges Beisammensein und ausgelassene Stimmung angesagt, jedoch hieß es in diesem Jahr Feiern im engsten Familienkreis und Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Plätzen und Wegen. Die Polizeibeamten zeigten am Silvestertag und in der Silvesternacht verstärkt Präsenz und mussten nur bei wenigen Einsätzen tätig werden: In Meisenheim wurde bei einer Personenkontrolle von zwei Männern gegen 23 Uhr in der Raumbacher Straße bei deren Durchsuchung geringe Mengen von Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen einen der beiden Herren wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen Mitternacht wurde eine Polizeistreife auf Schussgeräusche in der Schulstraße in Lauterecken aufmerksam. Hierbei wurden zwei Personen angetroffen, welche in der Öffentlichkeit Alkohol konsumierten. Bei deren Kontrolle konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Einen kleinen Waffenschein konnte der Mann den Beamten nicht vorzeigen, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde. Aufgrund des behördlich bestehenden Alkoholverbots bekommen beide Männer noch eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen die 14. Coronabekämpfungsverordnung. Ein Anwohner aus der Unterstraße in Grumbach wurde gegen 01:30 Uhr durch einen lauten Knall wach und stellte bei der Nachschau eine Sachbeschädigung am Zaun seines Grundstückes fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden in der Unterstraße eine Gruppe von fünf Personen kontrolliert, welche aus mehr als zwei Haushalten stammen. Zudem tranken zwei davon alkoholische Getränke. Die zuständige Kreisverwaltung Kusel wird über die Verstöße gegen die Coronabekämpfungsverordnung informiert. In der Nacht musste die Polizei Lauterecken zudem noch zu zwei Ruhestörungen in Lauterecken und St. Julian fahren, da sich Anwohner über zu laute Musik beschwert haben. Insgesamt gesehen haben sich die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lauterecken an die behördlichen Anordnungen am Silvester- und Neujahrstag gehalten, was auch die wenigen coronabedingten Polizeieinsätze zeigen. |pilek

