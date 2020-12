Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201203-3: Trio nach Einbruch bemerkt - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Zeugin sah verdächtige Personen in Gleuel und informierte die Polizeileitstelle.

Eine Zeugin (27) bemerkte am Donnerstagmorgen (03. Dezember) gegen zwei Uhr drei Männer, die sich zügig mit Taschenlampe und einer Tasche in der Hand auf der Schnellermaarstraße in unbekannte Richtung entfernten. Nach drei Uhr meldete die Zeugin ihre Beobachtungen der Polizei, die vor Ort einen Einbruch in einen Kiosk in der benachbarten Ernst-Reuter-Straße feststellten. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld aus mehreren Kassen in unbekannter Höhe.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariates 23 in Brühl telefonisch unter 02233 52-0 in Verbindung zu setzen.

Außerdem macht die Polizei darauf aufmerksam, dass erfolgreiche Fahndungen nach Tätern auch davon abhängig sind, wann der entscheidende Zeugenhinweis bei der Polizeileitstelle eintrifft. Verspätungen führen leider oftmals dazu, dass die Beamten vor Ort nur noch mit der Tatortaufnahme beschäftigt sind, während die Täter mit ihrer Beute längst über alle Berge sind. (bm)

