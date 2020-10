Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrerin rutscht auf Ölspur weg und verletzt sich schwer

Ratzeburg (ots)

08. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 07.10.2020 - Pölitz

Am 07.10.2020, um 08:45 Uhr, kam es in Pölitz in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Motorradfahrerin schwer verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Hoisdorfer die L90 in Fahrtrichtung Bad Oldesloe mit einem Traktor. Auf Grund eines Ölverlustes des Traktors wurde eine geschätzte Strecke von mehreren hundert, bereits zurückgelegten, Meter Straße verschmiert. In gleicher Richtung fahrend, verlor eine 48-jährige Pölitzerin auf der ölverschmierten Strecke in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Yamaha Motorrad, stürzte und prallte gegen den linksseitigen Kantstein. Im Anschluss blieb die Motorradfahrerin schwer verletzt auf dem Gehweg liegen.

Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde die Motorradfahrerin nach Hamburg in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Traktor mit Ölverlust konnte in einiger Entfernung des Unfallortes vorgefunden und die Personalien des Fahrers festgestellt werden.

Die Reinigung der Straße erfolgte durch den Bauhof Bad Oldesloe. Die Kosten der Reinigung sind der Zeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Bad Oldesloe geführt.

