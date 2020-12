Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201203-1: Dreifacher Tankstellenräuber ermittelt - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Dank zahlreicher Zeugenhinweise haben Polizisten am Mittwochnachmittag (02. Dezember) den Mann, der dreimal eine Tankstelle überfallen hatte, ermitteln und vorläufig festnehmen können.

Nach einem am Mittwoch veröffentlichten Fahndungsaufruf mittels Pressemeldung und Facebook (siehe POL-REK: 201202-4: Tankstellenräuber nach dreifacher Tat gesucht - Bergheim) gingen bei der Polizei mehrere vielversprechende Hinweise ein. Ein Hinweis einer Zeugin führte die Beamten unmittelbar zum Tatverdächtigen. Gegen 16:45 Uhr nahmen die Polizisten den 20-jährigen mutmaßlichen Räuber in einem Supermarkt in Zieverich vorläufig fest. Die Polizei bedankt sich für Ihre tatkräftige Mithilfe! (nh)

