Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vier Pkw am Bahnhof in Berne beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter beschädigten insgesamt vier Pkw, die am Mittwoch, 21. Oktober 2020, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr am Bahnhof in Berne in der Ladestraße abgestellt waren.

Bei den Pkw handelt es sich um einen VW Polo, einen Daimler Crysler, einen Skoda Yeti und einen Dacia Logan, die gegenüber des Bahnsteigt geparkt waren.

Die Täter schlugen jeweils die Scheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen.

Ob Gegenstände entwendet wurden ist bislang nicht bekannt. Die Höhe der entstandenen Schäden ist ebenfalls derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

