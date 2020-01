Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Reisebus mit Schulklasse kommt kurz nach Fahrtbeginn in Jaderberg von Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Am heutigen Donnerstagabend, 09. Januar 2020, gegen 19:00 Uhr, ist ein Reisebus mit einer Schulklasse auf dem Weg nach Österreich kurz nach Antritt der Fahrt in der Raiffeisenstraße verunglückt.

Der Fahrer des Reisebusses befuhr die Raiffeisenstraße in Richtung Autobahnauffahrt, als er aufgrund von Unachtsamkeit mit dem Reisebus kurz vor Übergang in die Jaderberger Straße nach rechts auf den aufgeweichten Grünstreifen geriet. Es gelang ihm nicht, den Reisebus durch Gegenlenken zurück auf die Fahrbahn zu bringen. Der Reisebus kam in Schräglage auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 64 Schüler der neunten Klasse sowie drei Lehrer des Jade Gymnasiums als Fahrgäste im Bus.

Sie konnten alle aus dem Reisebus evakuiert werden. Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr Jaderberg kümmerte sich vor Ort um die Kinder und Lehrer und organisierte den Rücktransport zum Jade Gymnasium.

Nach ersten Erkenntnissen erlitten zwei Kinder einen Schock. Nach einer medizinischen Überprüfung und Versorgung durch den Rettungsdienst konnten auch sie zur Schule zurücktransportiert werden.

Der Fahrer des Reisebusses erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine weitere Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus lehnte er allerdings ab.

Insgesamt entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Dieser wird als gering eingeschätzt.

Eltern werden gebeten, sich zum Gymnasium in die Schulstraße in Jaderberg zu begeben, um dort ihre Kinder in Empfang zu nehmen.

Für die Bergung des Reisebusses ist am Abend mit einer Sperrung der Raiffeisenstraße zu rechnen. Ein Abschleppunternehmen wurde bereits beauftragt.

