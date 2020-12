Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201203-2: Exhibitionist entblößte sich vor Mädchen - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (02. Dezember) hat sich ein bislang unbekannter Mann vor einem zwölfjährigen Mädchen entblößt.

Das Mädchen ging gegen 16:45 Uhr zu Fuß über die Bonnstraße in Richtung Einkaufszentrum. In Höhe des ehemaligen Gemeindezentrums sprach sie ein unbekannter Mann an und sagte ihr, er wolle ihr etwas zeigen. Als das Mädchen dies ablehnte und weiterging, entblößte sich der Unbekannte und zeigte ihr sein Glied. Das Mädchen lief davon und verständigte ihre Mutter.

Der gesuchte Mann ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hat kurze, überwiegend braune Haare, die bereits leicht gräulich waren sowie einen kurzen Bart in gleichem Farbton. Zudem hat er einen kleinen Bauchansatz und ist offensichtlich Raucher. Gekleidet war er mit einer grün-braunen Jacke und einer grauen Hose.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell