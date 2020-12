Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Begrenzungspoller beschädigt - Unfallflucht

Breitenheim (Kreis Bad Kreuznach)Breitenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Vermutlich ein dunkler Pkw ist am 30.12.2020 um 18:40 Uhr gegen einen Begrenzungspoller in der Hohlstraße gefahren. Der Fahrer hat sich anschließend unerlaubt in Richtung Ortsmitte entfernt. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 911 0. |pilek

