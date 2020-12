POL-PDKL: Spiegelkuss im Engpass

Polizeidirektion Kaiserslautern

Lauterecken

Die Spiegel von zwei sich begegnenden PKW haben sich am Dienstagabend in der Hauptstraße geküsst. Beide Fahrzeugführer gaben gegenüber der Polizei an, rechts gefahren zu sein. "Der Schaden an den beiden Außenspiegeln zeigt jedoch auf, dass ein oder beide Verkehrsteilnehmer etwas falsch gemacht haben", so die Polizei. Ein Engpass erfordert gegebenenfalls eine Absprache zwischen den sich begegnenden Autofahrern. Wenn die Straßenbreite tatsächlich nicht zum gleichzeitigen Passieren der schmalen Stelle geeignet ist, muss einer anhalten und bei Bedarf zurücksetzen. In jedem Fall muss die Geschwindigkeit reduziert werden, um einen Unfall zu verhindern. |pilek-AH

