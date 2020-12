POL-PDKL: Corona-Kontrolle

Polizeidirektion Kaiserslautern

Fünf Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung sind am Montagmittag einer Polizeistreife im Freien in der Saarbrücker Straße aufgefallen. In der "Öffentlichkeit" tranken die Personen zusammenstehend Alkohol. Bei der Personenkontrolle wurde festgestellt, dass die Männer zwischen 39 und 81 Jahren, an unterschiedlichen Adressen wohnen. Eine diesbezügliche Meldung wird der Bußgeldstelle bei der Kreisverwaltung zugeleitet. |pilek-AH

