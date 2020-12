Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Briefkasten beschädigt

Bild-Infos

Download

Offenbach-HundheimOffenbach-Hundheim (ots)

Aus der Verankerung gerissen haben Langfinger am letzten Wochenende einen Briefkasten auf dem Marktplatz neben der Sparkasse in der Hauptstraße. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Post wurde nicht gestohlen. Zwischen Samstag, den 19. und Montag, den 21.12.2020 versuchten die Diebe den Briefkasten gewaltsam zu öffnen. Hierbei wurde das Schloss beschädigt. Vermutlich hatten sie den Kasten anschließend mit brachialer Gewalt umgestürzt, kamen aber auch so nicht an das Innere heran. Die Deutsche Post meldete den Schaden am 28.12.2020 der Polizei. Nach der Öffnung des Kastens in der Werkstatt wurde im Inneren eine unbeschädigte Leerungstasche vorgefunden. Die aufgefundene Post konnte unverzüglich zugestellt werden. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um nähere Hinweise zur Tatzeit und zu Auffälligkeiten im Bereich des Tatortes unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

(Zweite Änderung: der Schaden wurde am 28.12.2020 der Polizei gemeldet)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell