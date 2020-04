Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflucht in Rödermark; Drei Verletzte bei Unfall in Seligenstadt; Mehrere Kleinkraftroller gestohlen in Bad Soden-Salmünster

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Diebe räumten zwei Handwerkerfahrzeuge leer - Obertshausen

(aa) Diebe brachen in der Nacht zum Mittwoch zwei geparkte Handwerkerfahrzeuge auf und stahlen daraus Baumaschinen und Werkzeug. Der Wert der Beute liegt bei etwa 5.500 Euro. Die Täter hatten jeweils eine seitliche Schiebetür aufgebrochen. In der Danziger Straße räumten sie einen weißen VW Transporter und in der Offenbacher Straße einen weißen Kleinbus der Marke Peugeot Boxer leer. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Unfallflucht: Wo steht ein beschädigtes schwarzes Auto? - Rödermark/Ober-Roden

(aa) Anwohner der Rathenaustraße hörten am frühen Dienstag ein lautes Krachen und sahen aus dem Fenster. Ein schwarzes Fahrzeug hatte gegen 0.30 Uhr beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 6 geparkten Fiat angestoßen. Das Auto fuhr zunächst in Richtung Kirche, drehte dort und brauste dann in Richtung Jahnstraße davon. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite Beschädigungen aufweisen. An dem geparkten Fiat 500 wurden vorne links der Kotflügel und die Schürze beschädigt. Die Reparaturkosten werden auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Dietzenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

3. Maschinen aus Handwerkerfahrzeug gestohlen - Dietzenbach

(aa) Diebe waren in der Nacht zum Mittwoch nicht nur in Obertshausen, sondern auch in Dietzenbach unterwegs und stahlen aus einem Handwerkerfahrzeug verschiedene Arbeitsgeräte. Aus einem im Brückwiesenweg geparkten weißen Iveco nahmen sie neben einem mobilen Navi unter anderem eine Säge- und eine Asphaltschneidemaschine mit. Unklar ist bislang, wie die Täter das Fahrzeug geöffnet hatten. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob in Obertshausen und Dietzenbach dieselben Täter zugange waren. Wer Hinweise zu den Dieben sowie dem Verbleib der Beute geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Drei Verletzte bei Unfall - Seligenstadt

(aa) Am Mittwochabend stießen an der Kreuzung Kapellenstraße/Abt-Peter-Straße ein VW Lupo und ein Linienbus zusammen. Dabei wurden die 54-jährige Lupo-Lenkerin und der 51 Jahre alte Busfahrer sowie eine 53-jährige Insassin verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die VW-Fahrerin gegen 18.35 Uhr von der Abt-Peter-Straße in die Kapellenstraße gefahren und hatte offensichtlich nicht auf die Vorfahrt des von links herannahenden Linienbusses geachtet. Die Lupo-Lenkerin aus Marktheidenfeld kam mit Verdacht einer schweren Schädelverletzung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer aus Seligenstadt erlitt einen Schock und die Insassin aus Hainburg klagte über Schmerzen an einer Hand. Beide kamen ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus.

Bereich Main-Kinzig

1. Mehrere Kleinkraftroller gestohlen - Bad Soden-Salmünster (mm) Die Polizei in Bad Orb beschäftigt zur Zeit der Diebstahl von mehreren Kleinkraftrollern. Sie wurden in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in den Stadtteilen Salmünster und Bad Soden offensichtlich von denselben Tätern entwendet. In der Karl-Roth-Straße, der Burgstraße, der Rudolf-Berta-Straße und "In der Salz" stahlen sie jeweils einen Zweiradroller vom Grundstück. Nach nur etwa 100 bis 200 Metern stellten sie diese dann wieder stark beschädigt ab. Die Unbekannten hatten unter anderem die Batterien ausgebaut und die Sitzflächen sowie die Gepäckboxen aufgebrochen. Kurzgeschlossen waren die Kräder ebenfalls. Im selben Tatzeitraum "besuchten" offensichtlich dieselben Ganoven in der Bad Sodener Straße dann einen Motorradhändler. Auf dem Ausstellungsgelände beschädigten sie drei Motorroller. Sie bauten Batterien aus, rissen Plastikverkleidungen ab und brachen die Sitzflächen an den Bikes auf. Mit zwei Kleinkraftrollern, die sie auf dem Areal kurzschließen konnten, verschwanden die Täter dann. Einen dieser Roller ließen sie nach nur wenigen Metern im Grünbereich neben einer Tankstelle zurück. Den zweiten stellten die Unbekannten am Fahrradunterstand am Bahnhof ab. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Orb (06052 9148-0).

2. In Sakristei eingebrochen - Hasselroth

(mm) Unbekannte sind am Wochenende in die Sakristei der Laurentius Kirche in Niedermittlau eingebrochen. Die Täter stahlen mehrere Schlüssel und verschwanden damit. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 02.04.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

