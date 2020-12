Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall im Kurvenbereich - beide Fahrzeuge stark beschädigt

LettweilerLettweiler (ots)

In einer scharfen Kurve sind am ersten Weihnachtstag auf der K 20 zwei entgegenkommende PKW kollidiert. Zwischen Lettweiler und Obermoschel hatten sich zur Mittagsstunde nicht nur die Spiegel touchiert. Ein Fahrzeug traf mit dem vorderen linken Kotflügel an die hintere linke Seite des Unfallgegners. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. |pilek-AH

