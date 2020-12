Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall beim Überholen

RaumbachRaumbach (ots)

Reifen und Felge vorne rechts sind beim Ausweichen nach einem Überholvorgang am Heiligen Abend an einem PKW am Ortseingang beschädigt worden. Die beiden Fahrzeuge waren um 17:35 Uhr auf der L 376 von Abtweiler in Richtung Raumbach unterwegs. Der überholende Wagen wurde über die durchgezogene Linie (Zeichen 295 der StVO) gesteuert. Er scherte dabei so nah vor der 55-jährigen Lenkerin des überholten PKW ein, dass diese nach rechts auswich und über die dort befindliche Fahrbahnverengung fuhr. Zu dem überholenden Fahrzeug liegen bisher keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem "Überholer" unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

