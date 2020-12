Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gartenhausbrand in Kindsbach

LandstuhlLandstuhl (ots)

Am 2. Weihnachtsfeiertag kam es in einer Schrebergartenparzelle in Kindsbach zum Vollbrand eines als Freizeithaus genutzten Gartenhauses. Die Feuerwehren Landstuhl und Kindsbach waren mit starken Kräften im Einsatz um den Brand zu Löschen. Der Schaden wurde auf 5000EUR geschätzt. |pilan

