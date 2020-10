Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto alleine bergab gefahren

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Ohne Insassen ist am Samstagnachmittag ein PKW den Kapellenweg hinuntergerollt. Das Fahrzeug mit Automatikgetriebe war vor einem Haus geparkt worden. Möglicherweise auf Grund eines technischen Defektes rollte es vorwärts bergab, fuhr über einen Mauerabsatz hinweg schließlich in den Garten eines Wohnanwesens. Auf dem Weg des Wagens wurden zum Glück nur Büsche und zwei Mauerteile beschädigt. Am PKW entstand Totalschaden. Er wurde von einem Abschleppdienst abgeholt. |pilek-AH

