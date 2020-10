Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Freitag, 23.10.2020 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Festwiesenstraße Schönenberg-Kübelberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in beschädigte einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW. Es entstand ein Streifschaden am VW Polo der Geschädigten. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzten (06373 - 822 - 0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de). |pikus

