Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Unfall beim Überholen

Thuine (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der B214 zwischen Baccum und Freren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 88-jähriger Mann aus Lingen war mit seinem Subaru gegen kurz vor 13 Uhr in Richtung Freren unterwegs. In Höhe Thuine setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw an. Weil sich Gegenverkehr näherte, brach der Mann das Überholmanöver ab. Als er wieder hinter dem Lkw einscheren wollte, machte dessen Fahrer einen Schlenker nach links und stieß gegen den Subaru. Der 88-Jährige bremste stark ab, geriet mit seinem Auto auf den rechten Grünstreifen und stieß gegen einen Leitpfosten. Er wurde leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer hielt nicht an und setzte seinen Weg in Richtung Freren fort. Eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Freren unter der Rufnummer (05902)949620 entgegen.

