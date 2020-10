Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autoreifen brennen lichterloh

Bild-Infos

Download

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Über drei Meter hohe Flammen in der Schulstraße meldet ein Zeuge am Samstagmittag der Polizei. Auf einem Firmengelände wurde von der Streife tatsächlich eine Glutstelle aufgefunden. Der 53-jährige Mann gibt an, dass er Grünschnitt verbrennen wollte. Er hätte dabei nicht gewusst, dass darunter Altreifen liegen würden. Die zuständigen Behörden werden über den Vorfall informiert. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell