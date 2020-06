Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei Dahn kontrolliert Touristik-Hotspots und Wildcamper im Naturpark Pfälzerwald

Dahn (ots)

Am Pfingstwochenende wurden von der Polizei in Dahn verstärkt Kontrollen an beliebten Ausflugszielen und auf Wanderparkplätzen im Naturpark Pfälzerwald hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Vorgaben und naturschutzrechtlichen Bestimmungen durchgeführt. Insgesamt wurden 31 Camper mit Wohnwagen oder Wohnmobilen die im Wald aufgestellt waren angetroffen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Verstöße wurden hauptsächlich auf Wander- und Waldparkplätzen bei Erfweiler, Bruchweiler-Bärenbach und bei Dahn festgestellt.

Am Pfingstsonntag wurde der Polizei Dahn eine verbotene Gruppenfreizeit gemeldet. Die Jugendgruppe bestand aus 12 Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Die Gruppe lagerte auf einer Burgruine und hatte im Burgturm eine Feuerstelle eingerichtet. Zudem waren ein Zelt- und Nachtlager mit Schlafsäcken aufgebaut. Die Durchführung von Gruppenfreizeiten ist auch nach der 8. CoBeLVO verboten, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

