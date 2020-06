Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweiradfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

Höhfröschen (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein Pkw die L474 von Höhfröschen in Richtung Thaleischweiler-Fröschen. Aufgrund eines Wildwechsels musste der Pkw-Fahrer in einer Rechtskurve seine Geschwindigkeit verringern. Der 17-jährige Zweiradfahrer, der hinter dem Pkw herfuhr, erkannte die Verkehrssituation vor ihm zu spät und fuhr dem Pkw auf. Durch den Aufprall verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er und seine Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn und mussten zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Beide erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichtere Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. /piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 - 9270

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell