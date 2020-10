Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Deko-Fahrrad weg - benutzt und wieder zurückgebracht

Bild-Infos

Download

Wolfstein (ots)

Negativ aufgefallen sind drei Jugendliche am Samstag um 02:15 Uhr einem Anwohner in der Enggasse. Sie pinkelten gegen seine Mauer und entwendeten schließlich ein Fahrrad, welches zu Dekorationszwecken auf der Mauer befestigt war. Einer der jungen Leute fuhr schließlich auf dem Fahrrad davon. Das Bike wurde allerdings am Samstagmittag wieder zu seinem Eigentümer zurückgebracht. Ob es jetzt noch fahrtauglich ist, wurde noch nicht übermittelt. Jedoch waren die jungen Leute wohl reuig um die Wiedergutmachung der nächtlichen Störungen bemüht. Ein ergänzender Hinweis der Polizei: Zum Urinieren geht man auf eine Toilette! |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell