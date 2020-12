Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Buchhandlung

Rockenhausen (Donnersbergkreis)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wollten unbekannte Täter an der Buchhandlung am Rognac-Platz in Rockenhausen eine Tür im rückwärtigen Bereich aufhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

