Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungseinbruch

ErdesbachErdesbach (ots)

Am Weihnachtstag zwischen 16:15 Uhr und 23:30 Uhr brechen unbekannte Täter in ein Haus ein. Als die Eigentümerin von einem Dinner nach Hause kam, stellte sie den Einbruch fest. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und drangen so in das Wohnhaus ein. Mehrere Stockwerke wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt. Es wurden Spuren gesichert. Zeugenhinweise und ermittlungsrelevante Informationen können jederzeit an die PI Kusel, 06381-919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de gemeldet werden.

