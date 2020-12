Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlenes Fahrzeug aus Ohmbachsee geborgen

Gries (ots)

Am Weihnachtsmorgen wird ein Fahrzeug aus dem Ohmbachsee geborgen. Wie sich herausstellte, wurde der Transporter in der Nacht in Homburg entwendet und mutmaßlich im See entsorgt. Die Feuerwehr und ein hinzugerufener Kran zogen das Fahrzeug aus dem Gewässer. Weitere Ermittlungen folgen.

