Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Fotostudio

MeisenheimMeisenheim (ots)

Vandalismus oder Diebstahl? Diese Frage stellte sich für die Polizisten, die am Mittwochmorgen den Einbruch in das Fotostudio am Bismarckplatz aufnahmen. Nach dem Eindringen in das Gebäude hatte der Täter in der Nacht zum Mittwoch alle Räume durchsucht. Behältnisse, Schubladen und ähnliches wurden durchwühlt und offensichtlich mitgenommen, was irgendwie von Wert erschien. Tatsächlich waren Geschäftsunterlagen dabei, zwei Computer-Festplatten der Marke Toshiba, zwei Geschenkboxen mit Spirituosen, ein Leica Objektiv und ein kleinerer Geldbetrag. Eine Kamera und ein Blitz wurden beschädigt zurückgelassen. Hinweise zur Tat oder in der Nacht zum Mittwoch aufgefallenen Personen, erbittet die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell