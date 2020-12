Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahlsserie aus PKW

Polizei stellt Täter

AltenglanAltenglan (ots)

Durch Augenzeugen wurden am gestrigen Abend gegen 20:15 Uhr drei verdächtige Personen mitgeteilt, welche im Bereich der Hollstraße und "In den Rödwiesen" an diverse Fahrzeuge herantraten und diese öffneten. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte zum Ergreifen der drei Personen. Hierbei handelte es sich um zwei 12-Jährige und einen 19-Jährgen aus dem Kreis Kusel. Bei den Personen konnte diverses Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Bisher konnte lediglich Diebesgut aus drei Fahrzeugen zugeordnet werden. Gegen die Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen der Taten oder weitere Geschädigte sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Gleichzeitig appelliert sie, dass Fahrzeugbesitzer ihre Pkw immer adäquat absperren. |pikus

