Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorsicht Betrüger - Falsche Handwerker in Schalke

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Betrüger hat sich am Mittwoch, 11. November 2020, unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Grillostraße verschafft und dort Bargeld gestohlen. Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus und sprach die 76-jährige Wohnungsinhaberin an ihrer Wohnung auf vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft an, als diese vom Einkaufen kam. Er überredete die Gelsenkirchenerin, zu ihrer Sicherheit einen neuen Türspion und ein neues Türschloss in ihre Wohnungstür einbauen zu lassen. Die Seniorin erhielt im Anschluss keine Rechnung über die erbrachten Arbeiten, dafür fehlte Bargeld aus der Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Trickdieb machen können. Der Flüchtige war circa 1,75 Meter groß, schlank und hatte kurze, braune Haare, die an den Kopfseiten rasiert waren. Er trug zivile Kleidung mit einem Namensschild am Oberteil und führte einen kleinen Werkzeugkoffer mit. Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache). Bleiben Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten. Lassen Sie niemanden unbeaufsichtigt in Ihre Wohnung und durch ihre Wohnräume gehen. Lassen Sie Handwerker nur dann in Ihre Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder Sie vom Vermieter angekündigt wurden. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Wasserrohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei einem Nachbarn nach. Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

