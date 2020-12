Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten

AltenglanAltenglan (ots)

Zwischen vergangenen Freitag und Dienstag versuchten unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße hinter einer Gaststäte mit einem vorbereiteten Böller aufzusprengen. Durch die Sprengung konnte der Automat jedoch nicht geöffnet werden. Es entstand lediglich Sachschaden, jedoch in einem vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de,entgegen. |pikus

