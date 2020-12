Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in ein Ladengeschäft

Alsenz (ots)

In der Nacht zum 24.12.2020 schlug ein unbekannter Täter eine Glasscheibe eines Ladengeschäftes in der Hauptstraße in Alsenz ein und verschaffte sich auf diese Weise Zugang zum Geschäft. Aufgrund des Lärmes wurde ein Anwohner wach und konnte den Einbrecher im Innere feststellen. Durch den Zeugen wurde die Polizei verständigt. Der Einbrecher flüchtete in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,--EUR.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

