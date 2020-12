Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto-Kennzeichen verschwunden und wiedergefunden

GrumbachGrumbach (ots)

"Das vordere Kennzeichen eines PKW VW ist in der Nacht zum zweiten Weihnachts-Feiertag in der Unterstraße gestohlen worden", so lautete die erste Nachricht der Polizeiinspektion. Das Fehlen des Kennzeichens wurde am Folgetag um 11 Uhr bemerkt. Der Fahrzeughalter war sich sicher, dass ein Diebstahl vorliegen müsste. Mittlerweile hat sich das Kennzeichen jedoch gefunden. Es war bereits am ersten Weihnachtsfeiertag an der Tankstelle gefunden worden, an welcher der Wagen getankt wurde. Durch die Schließungszeiten kam die Nachricht verspätet bei der Polizei an. |pilek-AH

