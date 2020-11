Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Versuchter Einbruch in TÜV-Station - Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Bei der TÜV-Station im Stadtteil Glashütte (Norderstedt) sind am 06.11.2020 (Freitag), gegen 22:55 Uhr vier Einbrecher aktiv geworden und von einem VHH-Mitarbeiter bemerkt worden.

So versuchten vier männliche Personen sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum TÜV-Gebäude im Hans-Böckler-Ring zu verschaffen. Auf dem von TÜV und VHH gemeinsam genutzten Gelände bemerkte ein Mitarbeiter des Busbetriebes vier dunkel gekleidete männliche Personen, die sich an der Zugangstür zu schaffen machten. Die Unbekannten flohen daraufhin, ohne in die Station eindringen zu können.

Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor, dennoch fragt die Kriminalpolizei Norderstedt, wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat und bittet unter der Telefonnummer 040 / 528 06-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 040-52806-205



E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell