Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Neue Farbschmierereien in Unterführung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

LohnweilerLohnweiler (ots)

Ein Spaziergänger hat in der letzten Woche neue Farbschmierereien in der Unterführung der B 270 festgestellt. Als der Zeuge am Dienstagabend (22.12.2020, 18 Uhr) durch das Bauwerk ging, konnte er noch die "frische Farbe" riechen. Schriftzüge in silberner Farbe waren seit seinem letzten Spaziergang am Montagmorgen hinzugekommen. Wer kann Hinweise zu den Schmierfinken machen? Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell